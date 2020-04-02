Украинские АЭС за сутки произвели 231,77 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 231,77 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"2 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 102-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 19-нсутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 495-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 2 450 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 1 апреля, станциями выработано 231,77 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11,75 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.