Українські АЕС за добу виробили 231,77 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 231,77 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"2 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - повідомили в НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 105-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 102-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 495-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 2 330 МВт, ЮУАЕС – 2 450 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 1 квітня, станціями вироблено 231,77 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 11,75 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.