Украинские АЭС за сутки произвели 231,41 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 231,41 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"30 марта атомными станциями выработано 231,41 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,04 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Так, 31 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 103-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 100-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 17-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 493-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 845 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 2 445 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, правительство утвердило спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из РФ.