Главнокомандующий ВСУ: Украинское военное руководство готовилось к вторжению рф, что позволило сохранить потенциал ПВО

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«В голове анализировал все возможные действия, мне иногда становилось очень-очень трудно, но это побудило меня и мой коллектив, Генеральный штаб, в том числе командующие, искать вариант того, каким образом именно действовать в таких условиях, когда это будет так, что преобладает противник, когда это будет наступление почти со всех направлений, и оно будет достаточно мощное и достаточно стремительное. Где-то на конец февраля, видимо, мы уже исчерпали все возможности по нашей фантазии, что можно было сделать", - рассказал Залужный.

Он отметил, что были проработаны различные варианты, далее делалась проверка эффективности того или иного решения, а если после того приходили к выводу, что что-то не эффективно, приходилось отрабатывать другие варианты. В общем был проведен огромный комплекс мероприятий.

«Это позволило нам полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны, в результате чего сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор», - сказал Залужный.

Дополнение

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина фактически готовилась к полномасштабной войне с декабря 2019 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в феврале прошлого года Украина понимала, что россия планирует вторжение. Несмотря на то, что сначала это воспринималось, как лишь угрозы – все институты, оборонные структуры были готовы к войне.