Головнокомандувач ЗСУ: Українське військове керівництво готувалося до вторгнення рф, що дозволило зберегти потенціал ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Військове керівництво України готувалося до вторгнення рф, пропрацьовуючи різні варіанти, що дозволило повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони й внаслідок чого зберегти цей потенціал. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Генерал», передає кореспондент УНН.
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«В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив, Генеральний штаб, в тому числі командувачі, шукати варіант того, яким чином саме діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити", - розповів Залужний.
Він зазначив, що були пропрацьовані різі варіанти, далі робилася перевірка ефективності того чи іншого рішення, а якщо після того приходили до висновку, що щось не ефективно, доводилося відпрацьовувати інші варіанти. Загалом було проведено величезний комплекс заходів.
«Це дозволило нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі», - сказав Залужний.
Доповнення
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фактично готувалася до повномасштабної війни з грудня 2019 року.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що в лютому минулого року Україна розуміла, що росія планує вторгнення. Не дивлячись на те, що спочатку це сприймалося, як лише погрози – всі інституції, оборонні структури були готові до війни.