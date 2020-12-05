Украинская женская сборная финишировала пятой на втором этапе Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Женская сборная Украины стала пятой в эстафете, которая состоялась на втором этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти, сообщает УНН.
Команда в составе Дарьи Блашко, Вали и Виты Семеренко и Елены Пидгрушной имела два штрафных круга и 11 дополнительных патронов.
Победу в эстафете одержала Швеция, Франция заняла второе место, а Германия - третье.
7 декабря второй этап Кубка мира завершится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.