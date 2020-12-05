Українська жіноча збірна фінішувала п’ятою на другому етапі Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Жіноча збірна України стала п’ятою в естафеті, яка відбулася на другому етапі Кубка світу у фінському місті Контіолахті, повідомляє УНН.
Команда у складі Дарії Блашко, Валі і Віти Семеренко та Олени Підгрушної мала два штрафні кола та 11 додаткових патронів.
Перемогу в естафеті здобула Швеція, Франція посіла другу сходинку, а Німеччина – третю.
7 грудня другий етап Кубка світу завершиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.