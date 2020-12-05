Українська жіноча збірна фінішувала п’ятою на другому етапі Кубка світу з біатлону

Команда у складі Дарії Блашко, Валі і Віти Семеренко та Олени Підгрушної мала два штрафні кола та 11 додаткових патронів.

Перемогу в естафеті здобула Швеція, Франція посіла другу сходинку, а Німеччина – третю.

7 грудня другий етап Кубка світу завершиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.