Украинская сборная получила первую победу на командном ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Женская сборная Украины разгромила Египет во 2-м туре командного чемпионата мира по шахматам в Астане, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".
Все четыре представительницы Украины (Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Букса) победили на своих досках - 4:0 в пользу "желто-синих".
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Теперь у украинок 3 командные очка (в 1-м туре наши сыграли вничью с США - 2:2). Лидируют Россия и Китай - по 4 очка.
Отметим, что подопечные Михаила Бродского сегодня встретятся с командой Венгрии.
Добавим, что мужская сборная Украины в ЧМ-2019 не участвует.