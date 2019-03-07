Українська збірна одержала першу перемогу на командному ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Жіноча збірна України розгромила Єгипет у 2-му турі командного чемпіонату світу з шахів в Астані, повідомляє УНН з посиланням на "Українські шахи".
Усі чотири представниці України (Анна Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко і Наталя Букса) перемогли на своїх дошках – 4:0 на користь "жовто-блакитних".
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Тепер в українок 3 командні очки (у 1-му турі наші зіграли внічию зі США - 2:2). Лідирують Росія і Китай - по 4 очка.
Зазначимо, що підопічні Михайла Бродського сьогодні зустрінуться з командою Угорщини.
Додамо, що чоловіча збірна України в ЧС-2019 участі не бере.