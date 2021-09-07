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Украинская велогонщица завоевала медаль чемпионата мира по маунтинбайку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В австрийском городе Грац состоялся чемпионат мира по велоспорту маунтинбайк, где харьковчанка Ирина Попова получила медаль в гонке “Элиминатор”. Об этом свидетельствуют данные облгосадминистрации, передает УНН.

Детали

В соревнованиях среди женщин Попова уверенно пробилась в финал, а в главном заезде финишировала третьей. Она опередила немецкую спортсменку Марион Фромбергер.

Чемпионкой мира в гонке “Элиминатор” стала итальянка Гая Тормена, а второе место заняла Номи Гарнье из Франции.

Кроме того, наша соотечественница получила 80 рейтинговых очков. Победительница Тормена завоевала 110 очков.

Справка

Для Поповой это вторая награда на уровне чемпионатов мира. В 2018 году украинка завоевала “серебро” в этой же дисциплине на чемпионате мира из городского велоспорта.

Украинские Национальные Новости

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