Українська велогонщиця виборола медаль чемпіонату світу з маунтінбайку

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В австрійському місті Грац відбувся чемпіонат світу з велоспорту маунтінбайк, де харків’янка Ірина Попова здобула медаль у гонці “Елімінатор”. Про це свідчать дані Харківської обласної державної адміністрації, передає УНН.

Деталі

У змаганнях серед жінок Попова впевнено пробилася до фіналу, а в головному заїзді фінішувала третьою. Вона випередила німецьку спортсменку Маріон Фромбергер.

Чемпіонкою світу в гонці "Елімінатор" стала італійка Гая Тормена, а друге місце посіла Номі Гарньє з Франції.

Крім того, наша співвітчизниця одержала 80 рейтингових очок. Переможниця Тормена виборола 110 очок.

Довідка

Для Попової це друга нагорода на рівні чемпіонатів світу. У 2018 році українка завоювала "срібло" в цій же дисципліні на чемпіонаті світу з міського велоспорту.

 

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