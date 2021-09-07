Українська велогонщиця виборола медаль чемпіонату світу з маунтінбайку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В австрійському місті Грац відбувся чемпіонат світу з велоспорту маунтінбайк, де харків’янка Ірина Попова здобула медаль у гонці “Елімінатор”. Про це свідчать дані Харківської обласної державної адміністрації, передає УНН.
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У змаганнях серед жінок Попова впевнено пробилася до фіналу, а в головному заїзді фінішувала третьою. Вона випередила німецьку спортсменку Маріон Фромбергер.
Чемпіонкою світу в гонці "Елімінатор" стала італійка Гая Тормена, а друге місце посіла Номі Гарньє з Франції.
Крім того, наша співвітчизниця одержала 80 рейтингових очок. Переможниця Тормена виборола 110 очок.
Довідка
Для Попової це друга нагорода на рівні чемпіонатів світу. У 2018 році українка завоювала "срібло" в цій же дисципліні на чемпіонаті світу з міського велоспорту.