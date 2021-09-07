Українська велогонщиця виборола медаль чемпіонату світу з маунтінбайку

Деталі

У змаганнях серед жінок Попова впевнено пробилася до фіналу, а в головному заїзді фінішувала третьою. Вона випередила німецьку спортсменку Маріон Фромбергер.

Чемпіонкою світу в гонці "Елімінатор" стала італійка Гая Тормена, а друге місце посіла Номі Гарньє з Франції.

Крім того, наша співвітчизниця одержала 80 рейтингових очок. Переможниця Тормена виборола 110 очок.

Довідка

Для Попової це друга нагорода на рівні чемпіонатів світу. У 2018 році українка завоювала "срібло" в цій же дисципліні на чемпіонаті світу з міського велоспорту.