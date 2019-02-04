Украинская победительница юниорского ЧМ выступит на этапе Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. 20-летняя украинская биатлонистка Екатерина Бех получила право побороться за самые высокие места в заключительном этапе Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой “Biathlon.com.ua”.
На текущем юниорском чемпионате мира Бех набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках, и, согласно новым правилам IBU, получила личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.
Стоит отметить, что этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.
Справка УНН: Бех в августе 2018 года вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, а также с тренером Ильей Лопуховым переехала в Украину. Уроженка Хабаровска до 2018 года представляла Россию.