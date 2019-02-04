Українська тріумфаторка юніорського ЧС виступить на етапі Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. 20-річна українська біатлоністка Катерина Бех отримала право поборотися за найвищі місця в заключному етапі Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням “Biathlon.com.ua”.
На поточному юніорському чемпіонаті світу Бех набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках, і, згідно з новими правилами IBU, отримала особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який пройде наприкінці березня в норвезькому Холменколлені.
Варто зазначити, що етап Кубку світу в Холменколлені пройде з 21 по 24 березня.
Довідка УНН: Бех у серпні 2018 року разом з Анастасією Рассказовою та Оксаною Москаленко, а також з тренером Іллею Лопуховим переїхала в Україну. Уродженка Хабаровська до 2018 року представляла Росію.