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Украинская теннисистка впервые в карьере выиграла профессиональный международный турнир

Киев • УНН

 • 17131 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В решающем матче турнира с призовым фондом 15 тысяч долларов украинская теннисистка Виктория Дема и представительница Японии Минами Акияма стала триумфатором соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Украинская теннисистка впервые в карьере выиграла профессиональный международный турнир

Акияма и Дема обыграли лидеров посева - украинку Анастасию Шошин и Сандру Самир из Египта - 6:2, 6:7 (2), 10:6.
Отметим, что Дема и Акияма провели первый совместный турнир, и для обоих теннисисток данный парный титул стал дебютным на профессиональном уровне.

Заметим, что также сегодня 18-летняя киевлянка победила седьмую сеяную в полуфинале одиночного разряда и 9 декабря проведет свой первый финал на турнире ITF Pro Circuit.

Как сообщал УНН, украинская теннисистка Виктория Дема впервые пробилась в полуфинал профессионального турнира.

Украинские Национальные Новости

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