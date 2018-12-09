Украинская теннисистка впервые в карьере выиграла профессиональный международный турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В решающем матче турнира с призовым фондом 15 тысяч долларов украинская теннисистка Виктория Дема и представительница Японии Минами Акияма стала триумфатором соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Акияма и Дема обыграли лидеров посева - украинку Анастасию Шошин и Сандру Самир из Египта - 6:2, 6:7 (2), 10:6.
Отметим, что Дема и Акияма провели первый совместный турнир, и для обоих теннисисток данный парный титул стал дебютным на профессиональном уровне.
Заметим, что также сегодня 18-летняя киевлянка победила седьмую сеяную в полуфинале одиночного разряда и 9 декабря проведет свой первый финал на турнире ITF Pro Circuit.
Как сообщал УНН, украинская теннисистка Виктория Дема впервые пробилась в полуфинал профессионального турнира.