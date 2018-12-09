Українська тенісистка вперше в кар'єрі виграла професійний міжнародний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У вирішальному матчі турніру з призовим фондом 15 тисяч доларів українська тенісистка Вікторія Дема і представниця Японії Мінамі Акияма стали тріумфаторками змагань, інформує УНН із посиланням на сайт Великого тенісу України.
Акияма та Дема обіграли лідерів посіву — українку Анастасію Шошину і Сандру Самір з Єгипту — 6:2, 6:7 (2), 10:6.
Відзначимо, що Дема і Акияма провели перший спільний турнір, і для обох тенісисток даний парний титул став дебютним на професійному рівні.
Зауважимо, що також сьогодні 18-річна киянка перемогла сьому сіяну в півфіналі одиночного розряду і 9-го грудня проведе свій перший фінал на турнірі ITF Pro Circuit.
Як повідомляв УНН, українська тенісистка Вікторія Дема вперше пробилася до півфіналу професійного турніру.