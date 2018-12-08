Українська тенісистка вперше пробилася до півфіналу професійного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українські тенісистки Вікторія Дема та Анастасія Шошина продовжили боротьбу за трофей одиночного розряду на змаганнях категорії ITF у Каїрі (Єгипет), передає УНН з посиланням на ITFtennis.
18-річна Вікторія Дема в трьох сетах впоралася із єгиптянкою Сандрою Самір – 7:6 (6), 3:6, 6:3. Таким чином вона вперше у своїй кар'єрі пройшла до півфіналу професійного турніру.
У півфіналі наша тенісистка зустрінеться з сьомою ракеткою турніру - Вандою Лукач з Угорщини.
Інша українка Анастасія Шошина, що пройшла під другим номером, у чвертьфіналі виявилася сильнішою за румунку Габріелу Ніколь Татарусшу – 6:4, 6:4.
Додамо, що за вихід у фінал Шошина посперечається із 4-ю сіяною румункою Ене Крістіною.