Украинская теннисистка впервые пробилась в полуфинал профессионального турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские теннисистки Виктория Дема и Анастасия Шошина продолжили борьбу за трофей одиночного разряда на соревнованиях категории ITF в Каире (Египет), передает УНН со ссылкой на ITFtennis.
18-летняя Виктория Дема в трех сетах справилась с египтянкой Сандрой Самир - 7: 6 (6), 3: 6, 6: 3. Таким образом она впервые в своей карьере прошла в полуфинал профессионального турнира.
В полуфинале наша теннисистка встретится с седьмой ракеткой турнира - Вандой Лукач из Венгрии.
Другая украинка Анастасия Шошина, прошедшей под вторым номером, в четвертьфинале оказалась сильнее румынки Габриелу Николь Татарусшу - 6: 4, 6: 4.
Добавим, что за выход в финал Шошина поспорит с 4-й сеяной румынкой Эне Кристиной.