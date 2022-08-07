Украинская теннисистка Володько выиграла титул ITF в Лексингтоне в парном разряде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Володько стала чемпионкой парных соревнований ITF W60 в Лексингтоне с призовым фондом 60 тысяч долларов, передает УНН.
Детали
В решающем матче Екатерина и Алдила Суджиади из Индонезии обыграли американский тандем Джада Милл Гарт/Делейна Хьюитт (США) - 7:5, 6:3.
Как известно, для Володько это второй парный титул ITF нынешнего года.
В активе украинки всего пять парных побед на соревнованиях ITF, три титула WTA и один на турнире Grand Slam - Australian Open-2008 (в дуэте с сестрой Еленой Бондаренко).
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