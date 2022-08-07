Украинская теннисистка Володько выиграла титул ITF в Лексингтоне в парном разряде

Детали

В решающем матче Екатерина и Алдила Суджиади из Индонезии обыграли американский тандем Джада Милл Гарт/Делейна Хьюитт (США) - 7:5, 6:3.

Как известно, для Володько это второй парный титул ITF нынешнего года.

В активе украинки всего пять парных побед на соревнованиях ITF, три титула WTA и один на турнире Grand Slam - Australian Open-2008 (в дуэте с сестрой Еленой Бондаренко).

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