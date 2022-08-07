Українська тенісистка Володько виграла титул ITF у Лексінгтоні у парному розряді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська тенісистка Катерина Володько стала чемпіонкою парних змагань ITF W60 в Лексінгтоні з призовим фондом 60 тисяч доларів, передає УНН.
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У вирішальному матчі Катерина та Алділа Суджіаді з Індонезії переграли американський тандем Джада Мілл Гарт/Делейна Г'юїтт (США) - 7:5, 6:3.
Як відомо, для Володько це другий парний титул ITF нинішнього року.
В активі українки загалом п'ять парних перемог на змаганнях ITF, три титули WTA та один на турнірі Grand Slam - Australian Open-2008 (у дуеті із сестрою Оленою Бондаренко).
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