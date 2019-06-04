Украинская теннисистка выиграла второй матч юниорского "Ролан Гаррос"

Украинский теннисистке понадобилось менее полутора часов для победы над представительницей Мальты Хелен Пелликано посеянной под 16 номером.

Имя соперницы по третьему круг Снигур узнает после завершения встречи между австралийкой Аннерли Пулос и второй ракеткой турнира Диан Парри из Франции. Француженка успела сыграть в основной сетке взрослого турнира, выиграв свой стартовый матч против белоруски Веры Лапко (номер 102 в WTA).

Отметим, что Снигур уже в четвертый раз обыграла Пелликано: в прошлом сезоне киевлянка праздновала победу во всех трех матчах на грунте, прошедших на французских кортах.

Также добавим, что Дарья впервые играет в основной сетке юниорского “Ролан Гаррос”. В прошлом году 17-летняя украинка потерпела поражение в стартовом раунде квалификации.