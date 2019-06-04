Українська тенісистка виграла другий матч юніорського "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На ґрунтових кортах Відкритого чемпіонату Франції з тенісу юна Дар’я Снігур продовжила вдалі виступи у юніорській сітці, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Українській тенісистці знадобилося менше півтори години для перемоги над представницею Мальти Хелен Пеллікано посіяної під 16 номером.
Ім’я суперниці по третьому коло Снігур дізнається після завершення зустрічі між австралійкою Аннерлі Пулос і другою ракеткою турніру Діан Паррі з Франції. Француженка встигла зіграти в основній сітці дорослого турніру, вигравши свій стартовий матч проти білоруски Віри Лапко (номер 102 у WTA).
Відзначимо, що Снігур вже в четвертий раз обіграла Пеллікано: в минулому сезоні киянка святкувала перемогу в усіх трьох матчах на ґрунті, які пройшли на французьких кортах.
Також додамо, що Дар’я вперше грає в основній сітці юніорського “Ролан Гаррос”. У минулому році 17-річна українка зазнала поразки в стартовому раунді кваліфікації.