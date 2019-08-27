Украинская теннисистка Цуренко снялась с US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису из-за травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Twitter Женской теннисной ассоциации WTA Insider.
"Леся Цуренко вышла из US Open из-за травмы правого локтя. Место Цуренко в розыгрыше займет лакки-лузер Цю Ван", - говорится в сообщении.
Напомним, по итогам жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису украинские теннисистки получили первых оппоненток.
Теннисистка Ястремская победила на старте US Open.