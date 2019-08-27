Украинская теннисистка Цуренко снялась с US Open

"Леся Цуренко вышла из US Open из-за травмы правого локтя. Место Цуренко в розыгрыше займет лакки-лузер Цю Ван", - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису украинские теннисистки получили первых оппоненток.

Теннисистка Ястремская победила на старте US Open.