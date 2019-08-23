Українські тенісистки дізнались суперниць по основній сітці "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За підсумками жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату США з тенісу українські тенісистки отримали перших опоненток, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Еліна Світоліна, посіяна під п’ятим номером, в першому колі боротиметься із американкою Уітні Осігве, яка в світовій генерації посідає 107 місце, та потрапила до змагань в якості володарки “wild card”.
Даяна Ястремська (33 в WTA) в першому матчі зіграє проти Моніки Нікулеску (105). Леся Цуренко (40) в стартовому колі вперше зустрінеться з німкенею Моною Бартель (102). Натомість Катерина Козлова протистоятиме одній із переможниць кваліфікації.
Варто відзначити, що Світоліна і Цуренко в восьмий сезон поспіль зіграють в Нью-Йорку: свій кращий результат Світоліна продемонструвала в 2017 і 2018 роках, коли дійшла до четвертого кола, а Цуренко минулого року дійшла до 1/4 фіналу.