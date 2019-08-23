Украинские теннисистки узнали соперниц по основной сетке "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По итогам жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису украинские теннисистки получили первых оппоненток, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в первом круге бороться с американкой Уитни Осигве, которая в мировой генерации занимает 107 место, и попала к соревнованиям в качестве обладательницы “wild card”.
Даяна Ястремская (33 в WTA) в первом матче сыграет против Моники Никулеску (105). Леся Цуренко (40) в стартовом круге впервые встретится с немкой Моной Бартель (102). Зато Екатерина Козлова противостоять одной из победительниц квалификации.
Стоит отметить, что Свитолина и Цуренко в восьмой сезон подряд сыграют в Нью-Йорке: свой лучший результат Свитолина продемонстрировала в 2017 и 2018 годах, когда дошла до четвертого круга, а Цуренко прошлого года дошла до 1/4 финала.