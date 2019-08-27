Українська тенісистка Цуренко знялася з US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті США з тенісу через травму. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Twitter Жіночої тенісної асоціації WTA Insider.
"Леся Цуренко вийшла з US Open через травму правого ліктя. Місце Цуренко в розіграші займе лакі-лузер Цю Ван", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату США з тенісу українські тенісистки отримали перших опоненток.
Тенісистка Ястремська перемогла на старті US Open.