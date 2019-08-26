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Тенісистка Ястремська перемогла на старті “US Open”

Тенісистка Ястремська перемогла на старті “US Open”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Друга ракетка України з тенісу Даяна Ястремська успішно пройшла бар’єр першого кола змагань Відкритого чемпіонату США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ. 

Ястремська, яка вперше в своїй кар’єрі отримала сіяний номер на турнірі з серії Великого шолому (32), змусила похвилюватися своїх вболівальників на старті Відкритого чемпіонату США. Для перемоги над досвідченою румункою Монікою Нікулеску нашій співвітчизниці знадобилося три сети — 6:4, 1:6, 6:2.

У наступному етапі турніру “Великого Шолому” одеситка протистоятиме 71 ракетці світу зі Швеції Ребеці Петерсон.

Додамо, що в основі американського “мейджора” Даяна дебютувала минулого року, проте тоді не змогла подолати бар’єр першого раунду.

Українські Національні Новини

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