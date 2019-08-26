Теннисистка Ястремская победила на старте “US Open”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вторая ракетка Украины по теннису Даяна Ястремская успешно прошла барьер первого круга соревнований Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Ястремская, впервые в своей карьере получила сеяный номер на турнире из серии Большого шлема (32), заставила поволноваться своих болельщиков на старте Открытого чемпионата США. Для победы над опытной румынкой Моникой Никулеску нашей соотечественницы понадобилось три сета — 6:4, 1:6, 6:2.
В следующем этапе турнира “Большого Шлема” одесситка будет противостоять 71 ракетке мира из Швеции Ребекке Петерсон.
Добавим, что в основе американского “мейджора” Даяна дебютировала в прошлом году, однако тогда не смогла преодолеть барьер первого раунда.