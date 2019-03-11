Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Египте

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7 марта, 15:45 • 121100 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В рамках последней игровой недели 16-летняя теннисистка Дарья Снегири завоевала в Шарм-эль-Шейхе второй профессиональный титул в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт "ukrtennis".

Легко справившись с первой соперницей - немкой Юлией Ваханчук (6:1, 6:1), второй - румынкой Еленой-Теодор Кадар уже пришлось в первой партии провести тай-брейк - 7:6 (5). Вторая была короче - 6:2.

Начиная с четвертьфинала, каждый матч проходил в трех сетах. За выход в полуфинал боролась с японкой Анге-Оби Кадзюру - 6:4, 5:7, 6:2. Затем, поединок с соотечественницей, Марианной Закарлюкой - 3:6, 6:3, 7:5. И заключительный поединок - с Орпаной Оона из Финляндии. Дарья была сильнее - 3:6, 6:3, 6:4.

Как сообщал УНН, что Снегири на юниорском турнире Большого Шлема в Австралии доходила до полуфинала.

Украинские Национальные Новости

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