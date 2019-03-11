Українська тенісистка стала переможницею турніру в Єгипті

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В рамках крайнього ігрового тижня 16-річна тенісистка Дар’я Снігур завоювала в Шарм-ель-Шейху другий професійний титул в кар’єрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ukrtennis”.

Легко впоравшись з першою суперницею — німкенею Юлією Ваханчук (6:1; 6:1), з другою — румункою Оленою-Теодорою Кадар вже довелося в першій партії провести тай-брейк — 7:6 (5). Друга була коротшою — 6:2.

Починаючи з чвертьфіналу, кожен матч проходив у трьох сетах. За вихід до півфіналу боролася з японкою Анге-Обі Кадзюру — 6:4, 5:7, 6:2. Потім, поєдинок з співвітчизницею, Маріанною Закарлюкою — 3:6, 6:3, 7:5. І заключний поєдинок — з Орпаной Оона з Фінляндії. Дар’я була сильнішою — 3:6, 6:3, 6:4.

Як повідомляв УНН, що Снігур на юніорському турнірі Великого Шолому в Австралії доходила до півфіналу.

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