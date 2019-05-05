Украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Германии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 91629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103146 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105966 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107414 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144831 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130249 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Германии

Киев  •  УНН

 • 12216 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкий выступит в финале турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. “Wiesbaden Tennis Open” в Висбадене (Германия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В полуфинальном поединке 19-летняя жительница, посеянная на турнире под 6 номером, за 1 час 52 минуты одержала победу над Даниэлой Сигель из Чили — 6:2, 7:5.

Отмечено, что чилийка не смогла подать на партию со счетом 5:4 в свою пользу, проиграв три последних гейма встречи.

Стоит добавить, соперницей Завацкой по финалу станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова (4 сеяная).

Украинские Национальные Новости

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