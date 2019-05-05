Украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкий выступит в финале турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. “Wiesbaden Tennis Open” в Висбадене (Германия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинальном поединке 19-летняя жительница, посеянная на турнире под 6 номером, за 1 час 52 минуты одержала победу над Даниэлой Сигель из Чили — 6:2, 7:5.
Отмечено, что чилийка не смогла подать на партию со счетом 5:4 в свою пользу, проиграв три последних гейма встречи.
Стоит добавить, соперницей Завацкой по финалу станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова (4 сеяная).