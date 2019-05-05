Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить у фіналі турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол. “Wiesbaden Tennis Open” в Вісбадені (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У півфінальному поєдинку 19-річна рівнянка, посіяна на турнірі під 6 номером, за 1 годину 52 хвилини здобула перемогу над Даніелою Сігель з Чилі — 6:2, 7:5.
Зазначено, що чилійка не змогла подати на партію з рахунком 5:4 на свою користь, програвши три останніх гейми зустрічі.
Варто додати, суперницею Завацької по фіналу стане чеська тенісистка Барбора Крейчікова (4 сіяна).