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Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Німеччині

Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить у фіналі турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол. “Wiesbaden Tennis Open” в Вісбадені (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному поєдинку 19-річна рівнянка, посіяна на турнірі під 6 номером, за 1 годину 52 хвилини здобула перемогу над Даніелою Сігель з Чилі — 6:2, 7:5.

Зазначено, що чилійка не змогла подати на партію з рахунком 5:4 на свою користь, програвши три останніх гейми зустрічі.

Варто додати, суперницею Завацької по фіналу стане чеська тенісистка Барбора Крейчікова (4 сіяна).

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