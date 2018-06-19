Украинская прыгунья в высоту стала призером турнира в Польше

Чумаченко начала соревнования с высоты 1,78 метров. Ее, как и 1,80 м и 1,86 м, были преодолены с первой попытки. Зато 1,90 этот вечер не подчинились. Юлия с результатом 1,86 метров третья.

Еще одна украинка, Илона сучок, заняла 11-е место (1,70 м). Победила Мария Ласицкене (1,94 м), а Надежда Дусанова из Узбекистана стала второй (1,90 м).

В соревнованиях среди мужчин украинец Вадим Кравчук занял восьмое место (2,10 м). Победу с результатом 2,26 м отпраздновал поляк Норберт Кобельськи.

Добавим, что соревнования среди юниоров также выиграл украинец. Победу Андрею Аулин принес прыжок на 2,05 метра.