Українська стрибунка у висоту стала призеркою турніру в Польщі

Чумаченко почала змагання з висоти 1,78 метрів. Її, як і 1,80 м та 1,86 м, були подолані з першої спроби. Натомість 1,90 цього вечора не підкорилися. Юлія з результатом 1,86 метрів третя.

Ще одна українка, Ілона Заскалко, посіла 11-те місце (1,70 м). Перемогла Марія Ласіцкене (1,94 м), а Надежда Дусанова з Узбекистану стала другою (1,90 м).

У змаганнях серед чоловіків українець Вадим Кравчук посів восьме місце (2,10 м). Перемогу з результатом 2,26 м відсвяткував поляк Норберт Кобельські.

Додамо, що змагання серед юніорів також виграв українець. Перемогу Андрію Ауліну приніс стрибок на 2,05 метри.