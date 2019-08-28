Украинская сторона СЦКК осудила нарушение прекращения огня со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская сторона СЦКК осудила факт нарушения прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников вчера вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“27 августа, в период с 20:07 ч. в 20:27 ч. противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Лозовое, применив при этом минометы 82-го калибра (3 мины)”, — говорится в сообщении.
“Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное игнорирование Минских договоренностей”, — отметили военные.
Напомним, по состоянию на 7:00 28 августа, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.