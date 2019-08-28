Українська сторона СЦКК засудила порушення припинення вогню з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська сторона СЦКК засудила факт порушення припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців вчора ввечері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“27 серпня, в період з 20:07 год. до 20:27 год. противник здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Лозове, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (3 міни)”, — йдеться у повідомленні.
“Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме ігнорування Мінських домовленостей”, — зазначили військові.
Нагадаємо, станом на 7:00 28 серпня, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.