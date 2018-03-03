Украинская бегунья вышла в полуфинал ЧМ по легкой атлетике

Анна Плотицина уверенно вышла в полуфинал в беге на 60 метров с барьерами. Украинка попала в один забег с мировой рекордсменкой на дистанции 100 метров барьерами американкой Кендрой Гаррисон. Гаррисон со старта вышла в лидеры и в дальнейшем только удалялась от соперниц (7,77 с).

Плотицина же на второй части дистанции догнала и опередила соперниц и уверенно финишировала второй (8,11 с), что позволило ей напрямую выйти в следующую стадию соревнований.

Анна Рыжикова также пробилась в полуфинал в дисциплине 400 метров, но не сумела завоевать путевку в финал, показав время 52,74 с.

Стоит отметить, что Алина Шух на дебютном чемпионате мира в помещении стала седьмой в пятиборье с суммой 4466 очков. Зато семиборец Алексей Касьянов пока занимает 5-ю строчку с 3378 очками.

Заметим, что в течение четырех дней (до 4 марта включительно) будут разыграны 26 комплектов медалей на турнире планетарного масштаба.