Украинская бегунья вышла в полуфинал ЧМ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Бирмингеме завершился второй день чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Украинки выступили в нескольких дисциплинах, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Анна Плотицина уверенно вышла в полуфинал в беге на 60 метров с барьерами. Украинка попала в один забег с мировой рекордсменкой на дистанции 100 метров барьерами американкой Кендрой Гаррисон. Гаррисон со старта вышла в лидеры и в дальнейшем только удалялась от соперниц (7,77 с).
Плотицина же на второй части дистанции догнала и опередила соперниц и уверенно финишировала второй (8,11 с), что позволило ей напрямую выйти в следующую стадию соревнований.
Анна Рыжикова также пробилась в полуфинал в дисциплине 400 метров, но не сумела завоевать путевку в финал, показав время 52,74 с.
Стоит отметить, что Алина Шух на дебютном чемпионате мира в помещении стала седьмой в пятиборье с суммой 4466 очков. Зато семиборец Алексей Касьянов пока занимает 5-ю строчку с 3378 очками.
Заметим, что в течение четырех дней (до 4 марта включительно) будут разыграны 26 комплектов медалей на турнире планетарного масштаба.