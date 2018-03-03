Українська спринтерка вийшла до півфіналу ЧС з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Бірмінгемі завершився другий день чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Українки виступили в кількох дисциплінах, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Анна Плотіцина впевнено вийшла до півфіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами. Українка потрапила до одного забігу зі світовою рекордсменкою на дистанції 100 метрів бар’єрами американкою Кендрою Гаррісон. Гаррісон зі старту вийшла в лідери і надалі лише віддалялася від суперниць (7,77 с).
Плотіцина ж на другій частині дистанції наздогнала й випередила суперниць і впевнено фінішувала другою (8,11 с), що дозволило їй напряму вийти до наступної стадії змагань.
Анна Рижикова також пробилася до півфіналу в дисципліні 400 метрів, але не зуміла вибороти путівку до фіналу, показавши час 52,74 с.
Варто відзначити, що Аліна Шух на дебютному чемпіонаті світу у приміщенні стала сьомою у п'ятиборстві з сумою 4466 очок. Натомість семиборець Олексій Касьянов поки посідає 5-й рядок з 3378 очками.
Зауважимо, що протягом чотирьох днів (до 4-го березня включно) будуть розіграні 26 комплектів медалей на турнірі планетарного масштабу.