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Украинская система ПВО за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета России - Генштаб

Украинская система ПВО за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета России - Генштаб

Киев • УНН

 • 181782 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинская система противовоздушной обороны за сегодня по состоянию на 13:00 уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета ВКС РФ. Об этом информирует пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Цитата

“Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета ВКС РФ”, — сообщает Генштаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, по состоянию на 13:00 противник продолжает наступательную операцию против Украины на ранее выбранных направлениях при поддержке дальней, оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Так, на Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Указав на тяжелые бои Генштаб ВСУ отметил, что подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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