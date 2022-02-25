Українська система ППО за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки Росії - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українська система протиповітряної оборони за сьогодні станом на 13:00 знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ. Про це інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України, пише УНН.
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“Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ”, — повідомляє Генштаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, станом на 13:00 противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.
Так, на Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.
На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.
Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська.
Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.
Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.
Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.