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Українська система ППО за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки Росії - Генштаб

Українська система ППО за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки Росії - Генштаб

Київ • УНН

 • 181783 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українська система протиповітряної оборони за сьогодні станом на 13:00 знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ. Про це інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України, пише УНН.

Цитата

“Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ”, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, станом на 13:00 противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Так, на Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.

Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська.

Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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