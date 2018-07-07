Украинская команда узнала соперников в первой в истории ЛЧ по футзалу

Чемпион Украины “Продексим” будет выступать путем А основного раунда. В группе соперниками херсонцев будут испанский “Интер”, сербский “Экономац” и чешский “Хрудим”.

Матчи группы 2 пройдут на площадке “Экономаца” 2-7 октября.

Примечательно, что “Интер” в апреле стал обладателем Кубка УЕФА.

Добавим, что в элитный раунд выйдут по три сильнейшие команды из каждой группы пути А и победители каждого квартета пути В.