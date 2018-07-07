Українська команда дізналася суперників у першій в історії ЛЧ з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування першого в історії розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. 57 клубів дізналися імена своїх суперників у попередньому та основному раундах турніру. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Чемпіон України “Продексім” виступатиме шляхом А основного раунду. У групі суперниками херсонців будуть іспанський “Інтер”, сербський “Економац” та чеський “Хрудім”.
Матчі групи 2 пройдуть на майданчику “Економаца” 2–7 жовтня.
Примітно, що “Інтер” у квітні став володарем Кубка УЄФА.
Додамо, що до елітного раунду вийдуть по три найсильніші команди з кожної групи шляху А та переможці кожного квартету шляху В.