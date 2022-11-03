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14 марта, 19:57 • 69505 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 104271 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 102518 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134101 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135655 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111823 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105631 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91886 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111234 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136615 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская IT-армия сообщила о получении доступа к сетям центробанка рф

Украинская IT-армия сообщила о получении доступа к сетям центробанка рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинская IT-армия получила доступ к сетям центрального банка россии. Об этом сообщает IT ARMY of Ukraine в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"IT-армия получила доступ к сетям центрального банка рф", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, данные "о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях ЦБ РФ уже анализируются нашими специалистами". 

IT-армия обнародовала в открытом доступе 27 тыс. файлов.

Ранее

Украинская IT-армия сломала сайт группы "Вагнера".

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