Украинская IT-армия сообщила о получении доступа к сетям центробанка рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинская IT-армия получила доступ к сетям центрального банка россии. Об этом сообщает IT ARMY of Ukraine в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"IT-армия получила доступ к сетям центрального банка рф", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, данные "о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях ЦБ РФ уже анализируются нашими специалистами".
IT-армия обнародовала в открытом доступе 27 тыс. файлов.
Ранее
Украинская IT-армия сломала сайт группы "Вагнера".