Украинская IT-армия сообщила о получении доступа к сетям центробанка рф

Цитата

"IT-армия получила доступ к сетям центрального банка рф", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, данные "о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях ЦБ РФ уже анализируются нашими специалистами".

IT-армия обнародовала в открытом доступе 27 тыс. файлов.

Ранее

Украинская IT-армия сломала сайт группы "Вагнера".