Українська IT-армія повідомила про отримання доступу до мереж центробанку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українська IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф. Про це повідомляє IT ARMY of Ukraine в Telegram, пише УНН.
Цитата
"IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, дані "про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах цб рф вже аналізуються нашими фахівцями".
Наразі IT-армія оприлюднила у відкритому доступі 27 тис. файлів.
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