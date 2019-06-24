Украинская община Чехии устраивает "шторм" из-за неправильного написания Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская община Чехии устраивает “шторм” в соцсетях с целью убедить Пражский аэропорт использовать правильную англоязычное название столицы Украины. Об этом написал в Twitter посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, передает УНН.
“Сегодня украинская община Чехии устраивает ФБ и Твиттер шторм с целью убедить Пражский аэропорт им. В.Гавела наконец использовать правильную англоязычное название столицы Украины. Будем благодарны за поддержку”, — написал Перебийнис.
Как отмечают в украинском посольстве, аэропорт Праги является одним из немногих в Европе, где все еще используется неточная и взята из русской название Киева.
Как сообщал УНН, главный аэропорт в Беларуси на прошлой неделе исправил написание двух украинских городов.