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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская община Чехии устраивает "шторм" из-за неправильного написания Киева

Киев • УНН

 • 5611 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская община Чехии устраивает “шторм” в соцсетях с целью убедить Пражский аэропорт использовать правильную англоязычное название столицы Украины. Об этом написал в Twitter посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, передает УНН.

Украинская община Чехии устраивает "шторм" из-за неправильного написания Киева

“Сегодня украинская община Чехии устраивает ФБ и Твиттер шторм с целью убедить Пражский аэропорт им. В.Гавела наконец использовать правильную англоязычное название столицы Украины. Будем благодарны за поддержку”, — написал Перебийнис.

Как отмечают в украинском посольстве, аэропорт Праги является одним из немногих в Европе, где все еще используется неточная и взята из русской название Киева.

Как сообщал УНН, главный аэропорт в Беларуси на прошлой неделе исправил написание двух украинских городов.

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