Українська громада Чехії влаштовує "шторм" через неправильне написання Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська громада Чехії влаштовує “шторм” у соцмережах з метою переконати Празький аеропорт використовувати правильну англомовну назву столиці України. Про це написав у Twitter посол України у Чеській Республіці Євгеній Перебийніс, передає УНН.
"Сьогодні українська громада Чехії влаштовує ФБ і Твіттер шторм з метою переконати Празький аеропорт ім. В.Гавела нарешті використовувати правильну англомовну назву столиці України. Будемо вдячні за підтримку",- написав Перебийніс.
Як зазначають в українському посольстві, аеропорт Праги є одним з небагатьох в Європі, де все ще використовується неточна і взята з російської назва Києва.
Як повідомляв УНН, головний аеропорт у Білорусі минулого тижня виправив написання двох українських міст.