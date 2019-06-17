#KyivNotKiev: головний аеропорт у Білорусі виправив написання двох українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Національний аеропорт "Мінськ", головний міжнародний аеропорт в Білорусі, виправив назви українських міст Київ і Львів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радиё Свобода.
На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv. Так українські міста пишуться вже кілька років, пише видання.
Нагадаємо, що Рада США з географічних назв затвердив правильна назва Києва в міжнародній базі. Так, виправлено офіційну назву з "Kiev" на "Kyiv".
Рішення вступило в силу з 17 червня.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018-го один з найбільших аеропортів світу почав використовувати назву міста коректно. З тих пір і інші аеропорти почали міняти написання столиці України - з Kiev на Kyiv.