#KyivNotKiev: главный аэропорт в Беларуси исправил написание двух украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Национальный аэропорт "Минск", главный международный аэропорт в Беларуси, исправил названия украинских городов Киев и Львов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радыё Свобода.
На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv. Так украинские города пишутся уже несколько лет, пишет издание.
Напомним, что Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева в международной базе. Так, исправлено официальное название с "Kiev" на "Kyiv".
Решение вступило в силу с 17 июня.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.