Украинская делегация в ТКГ готовит "План действий" по урегулированию ситуации на Донбассе

“Сейчас украинская делегация готовит свой план действий для того, чтобы собраться в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон, и действительно принять документ, который будет называться „Планом действий“ для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Мы готовим свой план действий, соберемся, я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше. Если в дальнейшем ситуация зайдет в тупик будем искать другие решения, мы же не можем стоять на месте”, — отметил он.

Ранее в комментарии УНН новоназначенный спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал об основных принципах, заложенных в украинском “Плане действий” , который 28 октября на заседании ТКГ представил глава украинской делегации Леонид Кравчук. По словам Арестовича, есть признаки того, что россияне хорошо восприняли “План действий” от Украины.