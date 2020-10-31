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Украинская делегация в ТКГ готовит "План действий" по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ готовит "План действий" по урегулированию ситуации на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 18677 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинская делегация в ТКГ готовит "План действий" по урегулированию ситуации в Донбассе. Если же ситуация зайдет в тупик, то украинская сторона будут приниматься соответствующие решения и пытаться двигаться дальше. Так в эфире одного из телеканалов прокомментировал переговоры в ТКГ первый Президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук, передает УНН.

“Сейчас украинская делегация готовит свой план действий для того, чтобы собраться в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон, и действительно принять документ, который будет называться „Планом действий“ для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Мы готовим свой план действий, соберемся, я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше. Если в дальнейшем ситуация зайдет в тупик будем искать другие решения, мы же не можем стоять на месте”, — отметил он.

Ранее в комментарии УНН новоназначенный спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал об основных принципах, заложенных в украинском “Плане действий” , который 28 октября на заседании ТКГ представил глава украинской делегации Леонид Кравчук. По словам Арестовича, есть признаки того, что россияне хорошо восприняли “План действий” от Украины.

Напомним, Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять срочные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного.

Как ранее сообщалось в УНН, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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