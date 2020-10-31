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Українська делегація у ТКГ готує “План дій” щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Українська делегація у ТКГ готує “План дій” щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українська делегація у ТКГ готує “План дій” щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо ж ситуація зайде у глухий кут, то українська сторона буде приймати відповідні рішення і намагатись рухатися далі. Так в ефірі одного з телеканалів прокоментував переговори у ТКГ перший Президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає УНН.

“Зараз українська делегація готує свій план дій для того, щоб зібратися у найближчий час і подивитися на пропозиції всіх сторін, і справді прийняти документ, який буде називатися „планом дій“ для того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі. Ми готуємо свій план дій, зберемося, я переконаний, що ми рішення приймемо і будемо рухатися далі. Якщо надалі ситуація зайде у глухий кут будемо шукати інші рішення, ми ж не можемо стояти на місці”, — зазначив він.

Раніше в коментарі УНН новопризначений речник України в ТКГ Олексій Арестович розповів про основні принципи, закладені в українському “Плані дій”, який 28 жовтня на засіданні ТКГ представив глава української делегації Леонід Кравчук. За словами Арестовича, є ознаки того, що росіяни добре сприйняли “План дій” від України.

Нагадаємо, Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої. 

Як раніше повідомлялося в УНН, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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