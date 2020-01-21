Украинская делегация в ПАСЕ запланировала ряд мероприятий по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ на январской сессии запланировала ряд мероприятий, связанных с Крымом. Об этом в интервью журналу “Новое Время” рассказала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.
Отвечая на вопрос какой будет позиция украинской делегации в ПАСЕ по Крыму и Донбассу, Ясько ответила: “Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами своего времени были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации”.
По словам Ясько, украинская делегация хочет, чтобы площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате.
“Это означает, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией”, — отметила Ясько.
Напомним, нардепы приняли постановление об участии делегаций Украины в ПАСЕ.